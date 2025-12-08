США поддержали план Ирака по передаче доли "Лукойла" американской компании

Представитель Госдепартамента также заявил, что "Соединенные Штаты продолжат отстаивать интересы своих компаний в Ираке"

Редакция сайта ТАСС

Нефтяное месторождение "Западная Курна - 2" © REUTERS/ Essam Al-Sudani

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство США поддержало план Ирака по передаче доли "Лукойла" в нефтяном месторождении "Западная Курна - 2" американской компании. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Мы воодушевлены первоначальными соглашениями Министерства нефти Ирака с Exxon и Chevron, а также недавним обязательством передать Западную Курну - 2 американскому оператору", - заявил Bloomberg представитель Госдепартамента.

Он также добавил, что "Соединенные Штаты продолжат отстаивать интересы своих компаний в Ираке".

1 декабря Министерство нефти Ирака пригласило несколько американских компаний принять участие в тендере на право управления месторождением "Западная Курна - 2". Список этих компаний не раскрывался. Однако 18 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждало, что российская компания "Лукойл", имеющая долю в управлении "Западной Курной - 2", планирует продать свои зарубежные активы. По информации агентства, долю "Лукойла" в Ираке собирались приобрести американские компании Chevron и Exxon.