В Северной Осетии в 2026 году намерены запустить завод по переработке твердых отходов

Мощность одной линии завода составит 100 тыс. тонн

ПЯТИГОРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Завод по переработке твердых коммунальных отходов намерены запустить в Республике Северная Осетия - Алания в 2026 году. Его мощность составит 100 тыс. тонн на одной линии, спроектирован он по новейшим технологиям, исключающим негативное воздействие на окружающую среду, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Северной Осетии Тимур Караев на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Есть сложности, касающиеся регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Построили очень современный завод по переработке и по обращению с твердыми коммунальными отходами и надеемся, что удастся в 2026 году при поддержке главы республики ввести в эксплуатацию этот завод", - сказал Караев.

Как уточнили в пресс-службе, мощность одной линии завода составит 100 тыс. тонн. "Проектная мощность захоронения твердых коммунальных отходов составляет 249 тысяч в год, и мусоросортировочный комплекс с планируемой мощностью сортировки до 100 тысяч тонн на одной линии сортировки. Данный комплекс спроектирован по новейшим технологиям, исключающим негативное воздействие на окружающую среду", - сообщили в пресс-службе Министерства хозяйства, топлива и энергетики Северной Осетии.