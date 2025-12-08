В восьми районах Смоленской области в 2025 году построили умные спортплощадки

Губернатор Василий Анохин отметил, что новые спортивные пространства обустроили в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" и региональной государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области"

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Многофункциональные умные спортивные площадки построили в 2025 году в восьми муниципальных округах Смоленской области, они возведены по федеральному проекту "Развитие физической культуры и массового спорта" и аналогичной региональной госпрограмме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Анохин.

"В 2025 году построили новые многофункциональные "умные" спортплощадки в ряде муниципальных образований. Они установлены в Починковском, Монастырщинском, Ершичском, Хиславичском, Краснинском, Смоленском, Угранском, Велижском муниципальных округах. Площадки соответствуют всем необходимым требованиям и предназначены для проведения различных тренировочных программ. Для этого смонтированы перекладины, турники, брусья, скамейки для выполнения упражнений на пресс и универсальные тренажеры", - написал Анохин.

Он отметил, что новые спортивные пространства обустроили в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" и региональной государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области". Кроме того, в Монастырщинском муниципальном округе по федеральному проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" создана умная спортивная площадка открытого типа. По словам Анохина, в 2025 году будет отремонтировано 16 спортобъектов, завершается ремонт школы по плаванию в Ярцеве и строится модульный бассейн в Вязьме.

В 2026 году в регионе планируется установить площадки для выполнения нормативов ГТО в Смоленском, Сафоновском, Шумячском, Демидовском, Духовщинском, Рославльском и Гагаринском муниципальных округах. "Мы продолжим приводить в порядок действующие спортивные площадки и возводить новые объекты. Это позволит привлечь еще больше жителей к активному образу жизни. Сейчас систематически физической культурой и спортом занимаются почти 55% жителей Смоленской области", - добавил губернатор.