Минфин завершил расчеты по размещению дебютных выпусков ОФЗ в юанях

Оба выпуска облигаций размещены в совокупном объеме 20 млрд юаней, сообщила пресс-служба министерства

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минфин России завершил расчеты по размещению дебютных выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, сообщила пресс-служба министерства.

"Минфин России информирует о завершении расчетов по размещению дебютных выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, № 12156120V (с погашением в 2029 году) и № 12156121V (с погашением в 2033 году)", - отмечается в сообщении.

Оба выпуска облигаций размещены в совокупном объеме 20 млрд юаней (12 млрд и 8 млрд юаней соответственно) и доступны для приобретения на вторичном рынке, в частности в валютном и рублевом сегментах торгов ПАО "Московская биржа".