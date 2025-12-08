В Заполярье проверили начисление зарплат педагогам

Учителя пожаловались на снижение выплат после реорганизации бюджетных учреждений

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области провели проверки начисления заработной платы педагогам, которые пожаловались на снижение выплат после реорганизации бюджетных учреждений. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании правительства региона.

В Мурманской области в 2024 году провели укрупнения и реорганизацию различных бюджетных учреждений образования, здравоохранения, спорта, культуры и социальной сферы. Жители региона начали в соцсетях обращаться к губернатору, сигнализируя о снижении в некоторых отдельных случаях заработной платы. В ноябре Чибис поручил создать горячую линию, на которую можно обратиться, чтобы решить этот вопрос.

"Кол-центр продолжает работать. На горячую линию можно позвонить анонимно и сообщить о нарушениях, о своих вопросах. За две недели - с 24 ноября - на горячую линию поступило 75 звонков. Индивидуальные, коллективные. В процессе разговора многие называли свои учреждения, это позволило внимательно проверить нюансы, связанные с начислением зарплаты. По отдельным сотрудникам произошло некоторое снижение. Это точечные случаи, но по каждому важно было разобраться. Среди причин в том числе выявлены технические ошибки, которые были оперативно исправлены", - сказал губернатор.

Чибис подчеркнул, что возникновение таких случаев недопустимо, и поручил до конца 2025 года решить все подобные вопросы и призвать к ответственности тех, кто это допустил. Губернатор рассказал, что не во всех реорганизованных учреждениях была проведена разъяснительная работа с новыми сотрудниками по теме оплаты труда. По итогам проверок он предложил создать в реорганизованных учреждениях совещательные органы с участием коллективов, которые могли бы участвовать в обсуждении бюджета организации.

"В обязательном порядке нужно довести всю информацию, которая касается доходов и расходов учреждения. Чтобы все понимали, какой статус, что с фондом оплаты, кто за что и сколько получает, какой порядок начисления, какие выплаты уже были произведены. Если были обязательства по выплате грантов, другим финансовым мерам до реорганизации - это обязательно нужно сделать. Это справедливо и добавит доверия в коллективе. Если не хватает ФОТ для стимулирования - муниципалитет должен включаться и помогать. Если нет такой возможности - сигнализируйте. Министерство образования прошу взять эту практику на контроль, а мы, если необходимо, поможем муниципалитету", - подчеркнул глава региона.

Чибис отметил, что продолжится работа горячей линии, на которую можно анонимно обратиться по вопросу заработных плат сотрудников бюджетной сферы. Вопросы будут принимать и по другим отраслям - здравоохранению, спорту, культуре.