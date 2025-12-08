Путин продлил запрет резидентам РФ покупать без ЦБ доли в иностранных компаниях

Он будет действовать до 31 декабря 2026 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2026 года запрет для резидентов РФ покупать доли в иностранных компаниях без разрешения ЦБ, говорится в опубликованном на портале правовой информации указе.

Согласно указу, до 31 декабря 2026 года включительно продлен запрет на осуществление без получения разрешений Центрального банка Российской Федерации операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица - нерезидента и по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.

Документом вносятся изменения в указ президента от 18 марта 2022 года №126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования".