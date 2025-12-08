Володин указал на необходимость сформировать правое поле в сфере ИИ

Председатель ГД отметил, что пока не существует базовых законов, "которые бы регулировали вопросы, связанные с искусственным интеллектом, роботом и человеком"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Отсутствие правового поля в сфере искусственного интеллекта (ИИ) создает вызовы и проблемы. Об этом заявил председатель Госдумы, председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Вячеслав Володин.

"Сегодня мы обсуждали вопрос информационных технологий. Развивается искусственный интеллект. И когда мы говорим об этом, безусловно, надо делать все для того, чтобы было сформировано правовое поле, потому что, с одной стороны, надо поддерживать и развивать, но, с другой стороны, есть и вызовы, и проблемы сегодняшнего дня", - сказал Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с главами парламентов стран ОДКБ.

Председатель ПА ОДКБ отметил, что в настоящий момент не существует базовых законов, "которые бы регулировали вопросы, связанные с искусственным интеллектом, роботом и человеком". "Нам надо обмениваться мнениями, искать лучшие решения, практики. И в этой связи, конечно, этот парламентский формат как нельзя эффективен, потому что мы привлекаем большое количество экспертов, смотрим, как эти вопросы решаются в Казахстане, в Белоруссии, в Таджикистане, в Кыргызстане", - заключил политик.