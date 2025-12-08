В Подольске построят комплекс по производству консервированных овощей

Инвестиции в проект составят 350 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Компания "Бифреш" планирует построить производственно-складской комплекс по выпуску консервированных фруктов и овощей на территории городского округа Подольск, инвестиции в проект составят 350 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Российская компания "Бифреш", один из ведущих отечественных производителей пищевой продукции, получила разрешение на строительство современного производственно-складского комплекса по выпуску консервированных фруктов и овощей в городском округе Подольск. <...> Мощность нового предприятия составит 4,8 тыс. тонн продукции в год, что значительно расширит производственные возможности компании и снизит зависимость от импортных поставок", - говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций, направленных на реализацию проекта, оценивается в 350 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что участок под проект компания получила на льготных условиях в рамках региональной программы "Земля за 1 рубль".

Новое предприятие обеспечит развитие локального производства и поставок продукции внутри страны.