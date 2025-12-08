В России срок восстановления годности некоторых самолетов отложили до 2027 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Срок доработки и восстановления летной годности некоторых самолетов в России отложен с 2024 года на 2027 год, следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного и размещенного Минпромторгом на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект вносит изменения в правила предоставления субсидии Ростеху в целях доработки и восстановления летной годности самолетов.

Кроме того, проект вносит изменения в распоряжение правительства, выделяющее Минпромторгу субсидию на восстановление в 2022-2023 годах не менее семи самолетов. Проект предлагает продление срока восстановления летной годности этих семи самолетов с 2023 на 2024 год.

Действующая редакция правил, в которую вносятся изменения проектом, предполагает, что в течение 2022-2024 годов количество восстановленных самолетов составит не менее 12 штук. Но, как отмечается в пояснительной записке к проекту, в ходе реализации программы по доработке и восстановлению летной годности самолетов участники столкнулись с рядом не зависящих от них и не прогнозируемых на момент получения субсидии факторов, влияющих на сроки выполнения работ. В числе факторов, например, несвоевременное исполнение обязательств соисполнителями работ, высокая степень разукомплектованности самолетов и крайне низкие показатели остаточных ресурсов комплектующих изделий и другие.

В отношении работ по доработке Ту-214 по замене импортных комплектующих на отечественные проведены комплексные стендовые отработки бортового радиоэлектронного оборудования, выполнены полеты в рамках сертификационных наземных и летных испытаний. Но "в ходе выполнения работ возникли трудности с исполнением обязательств со стороны поставщиков агрегатов и систем в связи с поиском и заменой поставщиков, длительными сроками поставки КИ для опытных образцов, необходимостью проведения дополнительных испытаний и адаптации", говорится в пояснительной записке.

"Таким образом, проектом постановления вносятся изменения в Правила в части переноса сроков достижения результатов предоставления субсидии с 2024 на 2027 год, а также в распоряжение - в части продления срока завершения восстановления летной годности 7 ВС с 2023 на 2024 год", - отмечается в пояснительной записке.