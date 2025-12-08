Путин продлил запрет по сделкам с долями "недружественных" иностранцев

Ограничение продлили до конца 2027 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях РФ продлен до конца 2027 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Изменения вносятся в указ от 5 августа 2022 года о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Ранее срок действия ограничений был рассчитан на период до 31 декабря 2022 года, затем продлевался до конца 2023 года и до конца 2025 года.

Запрет касается сделок, меняющих структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов. Ограничения распространяются на сделки с акциями "недружественных" инвесторов в уставных капиталах стратегических предприятий, с долями компаний, производящих и обслуживающих оборудование для топливно-энергетического комплекса, поставщиков тепла и электроэнергии, а также нефтеперерабатывающих предприятий, на сделки с акциями российских банков, пользователей участков недр. Отдельно прописан запрет на сделки с долями инвесторов из недружественных стран в проектах "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении в Ненецком автономном округе.

Сделки возможны только со специальным разрешением президента либо в случаях из списка исключений.