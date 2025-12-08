В Коми мигрантам хотят запретить работать в торговле и образовании

Запрет также может быть распространен на сферы общепита и транспорта

СЫКТЫВКАР, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Коми намерены запретить мигрантам работать в сферах торговли, общепита, образования и транспорта. Соответствующий проект указа главы региона размещен на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов.

Как указано в документе, предлагается внести поправки в указ главы Коми "О некоторых вопросах трудовой деятельности иностранных граждан" и установить на 2026 год запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патента в сфере производства пищевых продуктов, в деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков, в сфере образования, в розничной торговле, за исключением продажи автотранспорта и мотоциклов, в сфере пассажирских перевозок и легковых такси.

В пояснительной записке к документу говорится, что на 1 ноября 2025 года в производстве пищевых продуктов было задействовано 33 иностранца, в розничной торговле - 225, на внутригородских и пригородных пассажирских перевозках - 43, в общепите и доставке продуктов питания - 138. При этом основная масса трудящихся мигрантов - это низкоквалифицированная иностранная рабочая сила, отмечено в документе, который разместило Министерство труда, занятости и социальной защиты региона. Всего в регионе трудятся 439 иностранных граждан, среди них повара, продавцы, подсобные рабочие, водители, пекари, кассиры, мастера строительных работ, уборщики, грузчики, автослесари, сварщики, бармены, официанты, шеф-повара.

При этом в 2025 году составлено 13 административных материалов в отношении шести организаций из-за нарушений при трудоустройстве иностранцев. Аннулировано 43 патента, в том числе за непредставленные в срок уведомления и копии трудового договора, за поддельные или подложные документы, из-за наличия неснятой и непогашенной судимости, за два и более административных правонарушений в течение календарного года. В связи с этим предлагается установить на 2026 год соответствующий запрет.