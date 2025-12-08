Нововоронежская АЭС продлила эксплуатацию энергоблока №5 до 2036 года

Ростехнадзор выдал станции соответствующую лицензию

ВОРОНЕЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Ростехнадзор выдал Нововоронежской АЭС Воронежской области лицензию на продление эксплуатации энергоблока №5 до 2036 года, станция первой в Росатоме увеличила срок работы тысячника. Такая мера позволит сохранить в регионе генерирующие мощности до пуска нового энергоблока №8, сообщили ТАСС в пресс-службе АЭС.

"Нововоронежская АЭС продлила эксплуатацию энергоблока №5 до 2036 года. Ростехнадзор выдал станции соответствующую лицензию. Это позволит Воронежской области сохранить генерирующие мощности до момента пуска нового энергоблока №8 в 2036 году. Как следствие, снизит нагрузку на энергосистему, повысит ее надежность, не допустив дефицита и веерных отключений", - рассказали в пресс-службе, добавив, что станция стала первой в Росатоме, кто продлил срок эксплуатации тысячника.

Как отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров, затраты на продление срока эксплуатации энергоблока ниже, чем на сооружение нового. "В будущем мы оценим состояние оборудования, поменяем, к примеру, систему контроля управления на более современную. А основное незаменяемое оборудование - реактор, парогенераторы - еще может послужить, если их состояние соответствует всем нормам безопасности, в том числе и состояние металла. Продление - это мировая практика, только подходы разные", - подчеркнул директор.

Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС стал первым в мире, в работе которого используется реактор ВВЭР-1000, его ввели в эксплуатацию в мае 1980 года. Первоначальный срок службы энергоблока составлял 30 лет, но в 2011 году провели масштабную модернизацию, что позволило увеличить срок его работы в два раза.