В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для аэропорта Краснодара, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы только с 9:00 до 19:00 мск.