На форуме в Петербурге обсудят ключевые темы арктической повестки

Мероприятие соберет свыше 2 тыс. участников

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Эксперты разных стран обсудят ключевые темы арктической повестки на форуме "Арктика: настоящее и будущее" имени А. Н. Чилингарова, который пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 декабря. Как сообщила пресс-служба форума, на мероприятии ожидается более 2 тыс. участников.

"В течение двух дней форума свыше 2 тыс. российских и зарубежных экспертов примут участие в 40 мероприятиях по ключевым темам арктической повестки", - сообщили в пресс-службе.

По словам организаторов, девиз мероприятия "Арктика в действии" отражает возрастающее значение Крайнего Севера как пространства интенсивной человеческой активности и масштабных задач.

Форум откроется пленарным заседанием "Арктика - 2050: будущее начинается сегодня", где руководители ключевых ведомств, компаний и научных центров поделятся своим видением Арктики в 2050 году. Одним из ключевых вопросов будет создание трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока. Планируется обсудить, как создать бесшовную транспортную систему, настроить транзит и круглогодичную навигацию, определиться с грузовой базой, обновить флот, модернизировать железные дороги и обеспечить безопасность судоходства.

Отдельные сессии форума посвящены реализации требований нового закона о северном завозе и обеспечению продовольственной и энергетической безопасности, привлечению инвестиций, работе МСП, креативным индустриям и туризму как растущим направлениям для диверсификации экономики. Также будет уделено внимание сохранению образа жизни и цифровизации культуры коренных народов. В числе тем дискуссий на форуме будет разработка и внедрение прорывных технологий, искусственный интеллект, применение БПЛА, роботов и спутников для изучения, освоения и развития арктического региона.

Молодежной площадкой форума станет очередной этап просветительского профориентационного проекта "Встреча поколений".

Международный Форум "Арктика: настоящее и будущее" проводится в Санкт-Петербурге с 2010 года. Это ключевое общественное мероприятие, посвященное развитию арктического региона и обсуждению актуальной повестки для него. Ежегодно на площадке форума подводят итоги и выявляют комплексные тренды развития Арктической зоны, организуют открытый диалог власти, бизнеса и общественности, ведут дискуссии на стыке разных отраслей, интересов и повесток.