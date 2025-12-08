Тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны

Это касается всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%, отметили в ЦБ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Тарифный коридор по ОСАГО с 9 декабря 2025 года расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%.

"С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%. Это предусмотрено указанием Банка России", - говорится в сообщении на официальном сайте ЦБ РФ.

Отмечается, что для обычных автовладельцев, которые оформляют страховку на используемые в личных целях легковые машины, тарифный коридор не менялся более 3 лет (с сентября 2022 года). За это время средняя выплата по ОСАГО выросла в 1,5 раза. "Только за 9 месяцев 2025 года она увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам января - сентября этого года, напротив, снизилась на 4%", - отмечается в сообщении ЦБ РФ.

Указание регулятора также актуализирует значения территориального коэффициента (КТ), он снижается для 20 территорий и повышается для 28. "Среди последних наиболее сильное увеличение КТ (вдвое) предусмотрено для пяти территорий Новосибирской области и трех территорий Республики Ингушетия. В этих двух субъектах последние 5 лет сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО. Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей", - отмечается в сообщении.

Президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев отмечал, что очередная корректировка базовых ставок и коэффициентов позволит более точно оценивать конкретного автовладельца, в том числе по признаку территориального использования транспортного средства.