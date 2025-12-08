СП: госдолг России достиг 31,98 трлн рублей

За январь - сентябрь 2025 года показатель увеличился на 2,9 трлн рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Государственный долг России за январь - сентябрь 2025 года увеличился на 2,9 трлн руб. и на 1 октября 2025 г. достиг 31,98 трлн руб. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты (СП) РФ.

"Государственный долг Российской Федерации за 9 месяцев 2025 года увеличился на 2,9 трлн рублей (на 10,1%), составив на 1 октября 2025 года 31,98 трлн рублей. При этом внутренний долг вырос на 3,6 трлн рублей (на 15,2%) - до 27,3 трлн рублей, а внешний долг (в рублевом эквиваленте) снизился на 667,8 млрд рублей (на 12,6%) - до 4,6 трлн рублей. Расходы на обслуживание государственного долга РФ составили 2,3 трлн рублей (73% показателя сводной бюджетной росписи)", - говорится в материалах.

Общий объем доходов федерального бюджета, по данным контрольного ведомства, по итогам 9 месяцев 2025 г. достиг 26,9 трлн руб., из них нефтегазовые доходы составили 6,6 трлн руб., а ненефтегазовые - 20,3 трлн руб.

При этом в материалах Счетной палаты отметается, что кассовое исполнение расходов составило более 30 трлн руб., или 71% показателя сводной росписи с изменениями, что выше аналогичного периода 2024 года (67,5%). "Как и в аналогичном периоде 2024 года, наиболее высокий уровень исполнения сложился по группе видов расходов "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" (86%), наиболее низкий - по группе "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" (54%). Исходя из объема исполненных расходов и сводной росписи с изменениями на 1 октября 2025 года расходы в октябре - декабре 2025 года должны составить около 12 трлн рублей (29% СБР), что значительно меньше соответствующего показателя 2024 года (14,5 трлн рублей, или 36% объема исполненных расходов)", - говорится в материалах.

Счетная палата пришла к выводу, что по итогам 9 месяцев 2025 г. федеральный бюджет исполнен с дефицитом, практически соответствующим законодательно утвержденному (от 24 июня 2025 г.) объему 3,8 трлн руб.

Влияние денежно-кредитной политики

Счетная палата отметила, что в январе - сентябре 2025 г. под влиянием жесткой денежно-кредитной политики динамика российской экономики замедлялась. "В части внешних условий курс рубля в целом имел тенденцию к укреплению, цены на нефть постепенно снижались. Цена на нефть марки "Юралс" в среднем за 9 месяцев 2025 г. составила $58,9 за баррель, что ниже базовой цены на нефть ($60 за баррель). В среднем за январь - сентябрь 2025 года курс доллара США к рублю составил 84,6 рубля за доллар США (в аналогичном периоде 2024 года - 90,2 рубля за доллар США)", - говорится в материалах.

Также Счетная палата отметила, что на фоне охлаждения экономики динамика инфляции после прохождения локального пика в марте (10,34%) начала замедляться и в сентябре составила 7,98% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. При этом, с начала года по итогам сентября прирост потребительских цен составил 4,29%.

Госпрограммы

По данным аналитической записки СП, расходы на реализацию госпрограмм (открытая часть) по итогам 9 месяцев 2025 года исполнены в сумме 20 трлн руб. "Уровень исполнения составил 71,6%, что на 0,8 процентного пункта выше соответствующего показателя 2024 года. В то же время ниже уровня прошлого года исполнены расходы по 19 госпрограммам, по трем из них (развитие Северного Кавказа, развитие промышленности, окружающая среда) - более чем на 10 процентных пунктов", - говорится в материалах.

При этом Счетная палата отметила существенно низкий уровень исполнения (менее 50%) по 150 из 493 структурных элементов госпрограмм (30,4%), также не начато исполнение расходов по 18 структурным элементам с общим объемом бюджетных ассигнований 37,6 млрд руб. "По ряду структурных элементов отдельных госпрограмм (социальная поддержка, содействие занятости, развитие промышленности) отмечаются риски недостижения запланированных результатов и плановых значений показателей", - подчеркнули в контрольном ведомстве.