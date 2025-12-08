СП: объем ликвидных активов ФНБ за 9 месяцев вырос на 355 млрд рублей

По данным Счетной палаты, он составил 4,2 трлн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличился за январь - сентябрь 2025 года на 355 млрд рублей и на 1 октября 2025 года составил 4,2 трлн рублей. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты (СП) РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь - сентябрь 2025 года.

"Объем Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте увеличился с начала года на 1,3 трлн рублей и составил на 1 октября 2025 года 13,2 трлн рублей. Объем ликвидных активов ФНБ (средства, размещенные на счетах в Банке России) увеличился на 355 млрд рублей и составил 4,2 трлн рублей. В структуре ликвидных активов ФНБ 58,2% составляют китайские юани, 41,7% - золото в обезличенной форме и 0,01% - рубли", - говорится в материалах.

По данным Счетной палаты, объем предоставленных межбюджетных трансфертов регионам в январе - сентябре 2025 года составил 2,7 трлн рублей, или 69,6% показателя сводной росписи с изменениями, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,8 процентного пункта.

Расходы на осуществление капитальных вложений, в соответствии с реестром объектов капитального строительства, составили 648,7 млрд рублей. "Уровень исполнения составил 55,8% показателя сводной росписи с изменениями, что на 3,8 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2024 года (52%). Из 247 объектов капитального строительства, предусмотренных к вводу в 2025 году, введено 23 объекта, или 9,3% (на 1 октября 2024 года - 23 из 204 объектов, или 11,3 %)", - отмечается в материалах.