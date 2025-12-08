Посол ЦАР: с Росатомом обсуждается возможность строительства малой АЭС

Леон Додону-Пунагаза отметил, что Россия помогла стране обеспечить достаточный уровень энергоснабжения

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Центрально-Африканская Республика (ЦАР) обсуждает с госкорпорацией "Росатом" возможность строительства в стране малой атомной электростанции. Об этом заявил "Известиям" посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.

"Ведутся переговоры с Росатомом. Я сам ездил туда, чтобы обсудить это, сейчас идут соответствующие контакты, - сказал дипломат. - Я считаю, что если бы нам удалось получить малую АЭС, это действительно подтолкнуло бы страну вперед. Я обсуждал это с представителями Росатома. Они сказали, что для строительства атомной электростанции понадобится десять лет".

"Страна не может развиваться без электричества. Нам нужно, чтобы Россия действительно помогла нам обеспечить достаточный уровень энергоснабжения. Почему бы не использовать и атомную энергию? У нас есть уран", - подчеркнул он.

Посол отметил, что возможности экономического сотрудничества двух стран также есть в сфере транспортной инфраструктуры и работы с природными ископаемыми. "Могу вас уверить: Росгеология проводила у нас миссии, исследования, и в результате мы обнаружили 436 геологических индикаторов. Это огромный потенциал. Есть нефть, газ, цинк, марганец, много-много всего", - пояснил он.