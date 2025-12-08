Депутат Кошелев: подтвердить онлайн-сделку с жильем можно будет биометрией

Нововведение начнет действовать с 1 июля 2026 года, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россияне смогут с 1 июля 2026 года подтверждать дистанционную сделку купли-продажи недвижимости с помощью своих биометрических данных. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Он отметил, что сейчас сделки могут проводиться лично или с помощью электронных сервисов, при этом с 2025 года перевод денег производится только безналичным путем.

"Подписать договор купли-продажи можно как лично, так и удаленно с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). С 1 июля 2026 года станет возможным проводить дистанционные сделки с использованием биометрических данных для идентификации: отпечаток пальца, лицо, радужная оболочка глаза", - сказал депутат, подчеркнув, что такая идентификация не станет заменой УКЭП.

По его словам, возможность подтвердить сделку с помощью биометрии позволит усилить безопасность и снизить количество случаев мошенничества. "Биометрические данные - отпечатки пальцев, изображение лица, радужная оболочка глаза - уникальны для каждого человека и не меняются со временем. Это исключает ошибки идентификации и подделку документов", - отметил парламентарий.

Кошелев подчеркнул, что система будет хранить не фотографию или отпечаток пальца, а специальный цифровой код, полученный в результате криптографического преобразования. "Даже в случае утечки базы данных злоумышленники не смогут восстановить по этому коду исходное изображение вашего лица, - сказал депутат. - Более того, человек может в любой момент через портал Госуслуг отозвать свое согласие на обработку биометрических данных или запретить их использование в определенных сервисах".

Парламентарий напомнил, что вступили в силу поправки, ужесточающие административную и уголовную ответственность за хищение и незаконное использование биометрических данных.