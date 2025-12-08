Производители компьютерных игр из США зарегистрировали товарные знаки в РФ

Среди них названия игр Dishonored, Starfield, Wolfenstein, Deathloop, Fallout, Quake, а также Call of Duty

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Два производителей компьютерных игр из США зарегистрировали в России семь товарных знаков. Среди них названия игр Dishonored, Starfield, Wolfenstein, Deathloop, Fallout, Quake, а также Call of Duty, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки на регистрацию знаков в виде эмблем указанных игр были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в октябре 2025 года из США от Activision Publishing, американской компании по изданию и разработке компьютерных игр, и ZeniMax Media, Inc., американской дочерней компании Microsoft Gaming. Товарные знаки регистрируются по двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №09 и №41, которые включают в том числе игровое программное обеспечение для использования на компьютерах и видеоигровых плеерах, а также развлекательные услуги, а именно предоставление онлайн компьютерных игр.

Кроме того, товарный знак ZeniMax Media с изображением человека, а также товарный знак Activision от одноименной компании в настоящее время проходят экспертизу заявленного обозначения.

Американская корпорации Activision Blizzard - создатель игр World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero - в марте 2022 года объявила приостановке продаж своих игр на территории России из-за проводимой специальной военной операции на Украине.

ZeniMax Media - американская дочерняя компания Microsoft Gaming, специализирующаяся на распространении, маркетинге и разработке компьютерных игр.