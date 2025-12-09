Эксперт Подольская рассказала о выплате зарплат за декабрь

Эксперт Президентской академии сообщила, что получающим зарплату до 12-го числа каждого месяца работникам выплатят ее не позднее 30 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Работники, получающие зарплату до 12-го числа каждого месяца, получат выплаты за декабрь досрочно - не позднее 30 декабря. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

"Если в организации установлено, что сроком выплаты заработной платы является 12-е число каждого месяца, то работодатель ничего не нарушит, если выплатит зарплату за декабрь 2025 года 12 января 2026 года, поскольку это первый рабочий день в следующем году. Всем организациям, в которых срок выплаты зарплаты установлен до 12-го числа каждого месяца, Роструд дал однозначное разъяснение, что выплаты должны быть произведены не позднее 30 декабря 2025 года, так как 31 декабря 2025 года является выходным днем", - сказала Подольская.

Она пояснила, что выплаты заработной платы должны осуществляться не реже, чем два раза в месяц. К основным требованиям относятся установление двух дат выплаты заработной платы: в каждой организации они определяются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором при условии, что окончательный расчет за отработанный месяц должен быть произведен не позднее 15 числа следующего месяца, уточнила Подольская.

По ее словам, выплаты премий и других видов вознаграждений регулируются индивидуально в каждой организации коллективным договором или иными локальными документами и зависят от финансового состояния компании.