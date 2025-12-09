Сенатор Уваркина: конфискация ЕС российских активов станет ударом по евро

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам назвала экспроприацию резервов Центрального банка фундаментальным подрывом принципа неприкосновенности собственности и иммунитета государственных активов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Конфискация замороженных российских активов и передача их Украине, нанесет удар по статусу евро, как надежной валюте. Такое мнение высказала ТАСС член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.

"Если ЕС реализует план по полной конфискации суверенных активов ЦБ РФ, это станет беспрецедентным и крайне опасным шагом с далеко идущими негативными последствиями для самой европейской экономики и мировой финансовой системы.<…> Главные риски для ЕС включают удар по доверию и статусу евро. Экспроприация резервов Центрального банка - это фундаментальный подрыв принципа неприкосновенности собственности и иммунитета государственных активов", - пояснила она.

После этого, евро как резервная валюта мгновенно станет "менее надежной", а Центробанки по всему миру (прежде всего Китай, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии) начнут "ускоренно диверсифицировать резервы в сторону других активов и валют, чтобы избежать подобных рисков", отметила сенатор. Следствием этого, по мнению Уваркиной, станет отток капитала и инвестиций. Иностранные инвесторы (включая частные компании и фонды) получат сигнал - "активы в европейской юрисдикции могут быть изъяты по политическим мотивам", добавила она.

Неизбежным будет жесткий и масштабный ответ России, продолжила парламентарий. "Москва уже предупредила о симметричных и асимметричных мерах. Это может быть и национализация оставшихся в России значительных активов европейских компаний и частных инвесторов. Для ЕС это будет означать беспрецедентную юридическую и экономическую конфронтацию с Россией, где ЕС понесет прямые многомиллиардные потери. <…> Таким образом, краткосрочный выигрыш в виде единовременной помощи Украине несопоставим с долгосрочным ущербом. ЕС рискует ослабить свои экономические позиции в мире, запустить процесс деглобализации финансов и спровоцировать ответную эскалацию, последствия которой будут ощущать все европейские экономики", - заключила Уваркина.

Ранее Еврокомиссия огласила свой план по экспроприации всех замороженных в Европе активов России на сумму в 210 млрд евро под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 годах. Она также призвала не входящие в ЕС западные страны присоединиться к этой инициативе.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.