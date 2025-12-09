НБКИ: доля отказов на розничные кредиты составила 82,6% в ноябре 2025 года

Показатель увеличился на 5,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в ноябре 2025 года увеличилась на 5,1 процентных пункта (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 82,6% (в 2024 г. - 77,5%), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем доля отказов по заявках на розничные кредиты в ноябре этого года увеличилась на 0,4 п. п. (в октябре - 82,2%). При этом в ноябре было отмечено самое высокое значение данного показателя за последний год.

Среди 30 регионов-лидеров по заявкам на розничные кредиты наибольшие доли их отказов в ноябре 2025 года были отмечены в Кемеровской (84,4%), Новосибирской (84,2%) и Омской (84,2%) областях, а также в Алтайском крае (83,8%) и Иркутской области (83,7%). А наименьшие доли отказов в топ-30 регионов были зафиксированы в Нижегородской (78,9%) и Воронежской (79,1%) областях, Удмуртской Республике (79,4%) и Белгородской области (79,6%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель составил 79,9% и 80,1% соответственно.

При этом наиболее серьезная динамика роста доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в ноябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Москве (+6,8 п. п.), Красноярском крае (+6,4 п. п.), Санкт-Петербурге (+6,2 п. п.), а также в Самарской (+6,1 п. п.) и Московской (+5,9 п. п.) областях.

"Одобрение розничных кредитов остается на низком уровне с тенденцией к дальнейшему сокращению. Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня и стабилизации полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества. В свою очередь конкуренция в борьбе за заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга - более 750 баллов) у банков только нарастает", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.