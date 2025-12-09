К системе идентификации на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" подключили 1 тыс. беспилотников

Как сообщил гендиректор компании разработчика и производителя беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего" Юрий Козаренко, на авиабеспилотниках уже используется более 150 трекеров

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. гражданских авиабеспилотников и пилотируемых воздушных судов массой до 15 т подключено к единой системе идентификации на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом сообщил ТАСС гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

"Система идентификации на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" развивается: сегодня отечественные компании из 35 регионов России успешно применяют систему для эффективного мониторинга дронов, выполняющих аэрофотосъемку, обследование строительных объектов, перевозку грузов, опыление растений и многое другое. Мы перешли от экспериментального этапа тестирования системы и начали ее внедрение: на сегодняшний день более тысячи отечественных воздушных судов, среди которых авиабеспилотники и пилотируемые воздушные суда, зарегистрированы на платформе", - сказал он.

Как напомнили в компании, единая система идентификации авиабеспилотников разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках реализации нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Решение нацелено на поэтапное смягчение существующих запретов на полеты гражданских беспилотных воздушных судов в регионах и ускорение перехода от экспериментов к массовому промышленному применению технологии в интересах развития экономики страны.

Как сообщил гендиректор компании разработчика и производителя беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего" Юрий Козаренко, компания проводит идентификацию своих беспилотников в обязательном порядке уже с 1 мая 2025 года. "Совместно с нашим основным партнером в области развития отрасли гражданской беспилотной авиации АО "ГЛОНАСС" мы тестируем систему идентификации, все полеты за последние полгода были совершены с использованием этой системы. Понятно, что нельзя быть на 100% готовым к полномасштабному внедрению, но делать это нужно, работа ведется, уверены, что сможем выполнить все необходимое со своей стороны для решения текущих сложностей системы", - отметил он.

По словам Козаренко, на авиабеспилотниках "Транспорта будущего" уже используется более 150 трекеров, подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС", полеты выполняются ежедневно.

"Все БАС, выходящие с линии сборки, попадают в летно-испытательный комплекс, где уже выполняют полеты с трекерами. Далее - в отработке моделей применения, например, в области логистики и сельского хозяйства, в образовательных и других целях. Также, все коммерческие работы в полях во время сельскохозяйственного сезона этого года выполнялись с использованием единой системы идентификации", - добавил он.