"Купибилет": 22% опрошенных россиян планируют посетить новую страну в 2026 году

По данным исследования сервиса, 11% респондентов собираются освоить новый вид активного отдыха

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Посетить новую страну в 2026 году планируют 22% опрошенных россиян-туристов, отправиться в путешествие по России намерены 26% респондентов. Об этом говорится в исследовании сервиса "Купибилет", с которым ознакомился ТАСС.

"Отправиться в путешествие по России - эту цель ставят перед собой 26% опрошенных. При этом практически столько же респондентов, 25%, поделились, что у них нет конкретных travel-целей на следующий год. Посетить новую страну планируют 22% ответивших", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, освоить новый вид активного отдыха (дайвинг, сноуборд, серфинг) собираются 11% респондентов, а впервые поехать в круиз - 6%. Менее популярными оказались: побывать на фестивале или другом массовом событии в другой стране (3%), а также путешествовать с друзьями или семьей и отправиться в road-trip по России (по 2% на каждый вариант).

Главным барьером для путешествий остаются финансы: высокие цены как препятствие отмечают 36% респондентов. На втором месте - комплекс временных, карьерных и семейных ограничений: работу указывают 23% опрошенных, нехватку времени - 22%, а семейные обязанности - 21%. Страхи и организационные сложности волнуют россиян значительно меньше. Например, страх перелетов или поездок беспокоит 8%, а нехватка интересных предложений на рынке сдерживает 5% путешественников. Отсутствие компании для поездки является препятствием для 4% респондентов.

В опросе приняли участие около 1,5 тыс. совершеннолетних россиян. В нем была предусмотрена возможность множественного выбора ответов.