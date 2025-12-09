Сенатор Усс: работы по созданию нового города в Сибири могут начать в 2026 году

Реализовать проект планируют на границе Красноярского края и Хакасии, отметил зампред комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Работа по созданию нового города в Сибири могут начаться в 2026 году, проект будет реализовываться на границе Красноярского края и Хакасии. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Усс.

Идею построить в Сибири новый город ранее неоднократно высказывал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. В ноябре на встрече, посвященной развитию кластера переработки критических металлов в Сибири, он предложил построить неподалеку от хакасского Саяногорска город-спутник, который станет гордостью российских архитекторов.

"Не исключено, <…> что соответствующий город или городское поселение будет создано в районе Минусинска, где когда-то замышлялся так называемый "электрокомплекс". Делегация во главе с Сергеем Кужугетовичем [Шойгу] посещала <…> город Минусинск и Хакасию для того, чтобы определить площадки для развития этого проекта. Предполагается, что уже в следующем году эти работы будут начинаться. Это достаточно высокий темп. Сейчас создается проектный офис, поэтому идея о том, что появится новый город с другим населением, другими задачами приобретает реальные очертания", - сказал Усс.

Сенатор также добавил, что работать в новом городе будет молодежь.

О кластере

Создание кластера глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Его цель заключается в том, чтобы превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны. Проект формирует экосистему, объединяющую добычу и переработку редких и редкоземельных металлов, разработку передовых материалов, микроэлектроники, энергетических решений и систем искусственного интеллекта - на базе тесного взаимодействия промышленности, науки и образования.

По планам, территория промышленной площадки Минусинского электрокомплекса составит 400 га и включит в том числе уже имеющиеся объекты - газонаполнительную станцию, главную понизительную подстанцию, а также железнодорожную инфраструктуру.

Ранее сопредседатель регионального отделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании "Сибирская финансовая система" Валентин Богомолов сообщал ТАСС, что сроки реализации такого проекта могут составить 15 и более лет.

Город Минусинск расположен в Красноярском крае, в 17 км по прямой от столицы Хакасии - Абакана, в 267 км по прямой южнее краевого центра от Красноярска. По данным на 2024 год, население города составляет порядка 68 тысяч человек.