OneTwoTrip: россияне чаще всего выбирают повторно новогодний отдых в Италии

Согласно исследованию сервиса для планирования путешествий, многие жители РФ снова поедут на эти зимние каникулы в Париж, Дубай, Ереван и Стамбул

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Самым популярным зарубежным направлением, которое россияне чаще всего выбирают повторно в новогодние праздники, стал Рим, также российские туристы часто возвращаются в Таиланд. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

"Главным зарубежным городом, где российским туристам так сильно нравится на зимних праздниках, что они второй год поедут туда отдыхать, оказался Рим: на столицу Италии приходится 16,6% повторных бронирований. Также россияне любят Таиланд: на втором месте оказался Ко Чанг (11,1%), а помимо него в десятку вошли Паттайя (8,3%), Бангкок (7,4%) и район около пляжа Най Янг (2%)", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, многие снова поедут на эти зимние каникулы в Париж (10% повторных заказов), Дубай (6,2%), Ереван (5,5%), Стамбул (4,1%) и Минск (2,2%).

В России туристы чаще всего возвращаются на новогодние каникулы в Новосибирск: на город приходится 9% от всех повторных заказов. Кроме того, многие два года подряд будут отдыхать в Сочи (8,5%) и Самаре (8,3%). В десятку городов также вошли Ростов-на-Дону (7,1%), Калининград (6,5%), Екатеринбург (6,3%), Смоленск (6,2%), Москва (5,9%), Тюмень (5,5%) и Владивосток (5,2%).

По данным сервиса, доля повторных заказов от всех бронирований в стране на предстоящие праздники составляет 4%, в зарубежные города возвращается 2,8% путешественников. Средний чек на проживание за границей за год снизился: если в новогодние каникулы 2024-2025 россияне тратили на проживание в поездке 89,9 тыс. рублей, то в этом году сумма составила 67,2 тыс. рублей. По России отмечен небольшой рост: с 44 тыс. до 46,1 тыс. рублей.