В ЛНР бизнес впервые получил поддержку на развитие пляжей и кемпингов

Сумма составила более 113 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Предприниматели в Луганской Народной Республике впервые получили государственное финансирование в размере более 113 млн рублей на развитие туристического бизнеса. Средства пойдут на обустройство пляжей, кемпингов и бассейнов, сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития ЛНР.

"В 2025 году Министерством экономического развития ЛНР впервые оказана государственная поддержка проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры в регионе, в рамках реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство". По итогам конкурсного отбора субсидии на общую сумму свыше 113 млн рублей, были предоставлены десяти субъектам малого и среднего предпринимательства. Для реализации одного проекта сумма поддержки составляла от 10 до 18 млн рублей", - об этом говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном министром Анной Уголковой.

В частности, планируется обустройство пляжей и плавательных бассейнов, создание объектов кемпинг-размещения.

Отмечается, что в регионе зарегистрировано 22 субъекта хозяйствования по размещению туристов.