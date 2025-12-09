"Северсталь" может увеличить производство стали до 4,5% в 2026 году

Объемы составят 11,4-11,5 млн тонн, сообщили в пресс-службе компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Северсталь" ожидает увеличения производства стали примерно на 4,5%, до 11,5 млн тонн в 2026 году, учитывая завершенные работы в доменно-конвертерном переделе, но может скорректировать показатель в зависимости от рынка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"С учетом завершившихся крупных ремонтов в доменно-конвертерном переделе, это означает, что мы теоретически должны выйти примерно на 11,4-11,5 млн тонн по итогам 2026 года. Но, конечно, мы будем ориентироваться на рынок и при негативном сценарии развития ситуации вполне возможна корректировка", - уточнили в пресс-службе.

Ранее генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев говорил, что производство компании в 2025 году составит около 11 млн тонн стали.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.