Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,5%

К 07:10 мск показатель замедлил снижение и находился на отметке 2 694,17 пункта

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,5% и находился на уровне 2 691,57 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на отметке 2 694,17 пункта (-0,41%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.