В РФ разработали компьютерную игру по поиску древних наскальных изображений

Игрокам предстоит отправиться в экспедиции к памятникам Притомья, Хакасии и Горного Алтая, сообщили в пресс-службе Института археологии и этнографии СО РАН

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Институт археологии и этнографии СО РАН выпустил первую в России компьютерную игру, посвященную поиску сибирских петроглифов. Игрокам предстоит отправиться в экспедиции к памятникам наскального искусства Притомья, Хакасии и Горного Алтая, а лучшие смогут стать начальниками экспедиции, сообщили в пресс-службе института.

"Образовательная игра создана при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий. В ней семь локаций. Это существующие петроглифические памятники: Томская, Новоромановская, Сулекская, Боярская и Шалаболинская писаница, а также местонахождения петроглифов в урочище Калбак-Таш и в долине реки Елангаш", - рассказали в пресс-службе.

Игроки переносятся на исторические местности за счет снятых на памятниках 3D-туров. Далее события развиваются как в настоящей археологической экспедиции: на неизвестных пока скалах необходимо отыскать изображения, созданные в древности - от бронзового века до этнографической современности. "Это могут быть животные, на которых охотились, которых разводили первые обитатели сибирских земель, сюжеты из мифов и легенд, камлающие шаманы, лики загадочных богов. Изучая их в игре, школьники больше узнают о древнем населении региона, его занятиях и культуре", - пояснили в институте.

Там добавили, что создание компьютерной игры завершает реализацию проекта "Истории в камне: виртуальные путешествия с древними художниками", в ходе которого были созданы 3D-туры на памятники древнего искусства и записаны видеоэкскурсии археологов. На сайте проекта можно также увидеть древние пещеры, где обитали денисовский человек, "азиатские" неандертальцы и люди современного анатомического типа.

Игра доступна на сайте института в разделе "Музеи". Планируется, что в ее распространении помогут партнеры проекта: Министерство образования Новосибирской области, Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области, музей-заповедник "Томская писаница" и фонд "Образование".