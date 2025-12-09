АКОРТ: минимальная цена на искусственные елки за год снизилась почти в два раза

Напольные варианты начинаются от 370 рублей и достигают 80 тыс. рублей для премиальных моделей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минимальная стоимость популярных среди россиян искусственных елок высотой 1,5 метра в магазинах крупных торговых сетей снизилась практически вдвое в 2025 году относительно 2024 года. Об этом ТАСС сообщил председатель президиума Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"Благодаря расширению ассортимента и оптимизации закупок в этом году минимальная цена на популярные искусственные елки высотой 1,5 м снизилась почти вдвое - до 760 рублей по сравнению с 1 500 рублей год назад", - поделился он.

Как отметил Богданов, сезон продаж новогодних елей в сетевой рознице уже начался. В магазинах крупных торговых сетей представлено от 40 до 200 видов искусственных елок, а на онлайн-витринах доступно более тысячи позиций.

Ценовой диапазон искусственных елей позволяет найти вариант для любого бюджета. Так, настольные елки можно приобрести от 90 рублей, в среднем они обходятся в 318 рублей. Напольные варианты начинаются от 370 рублей и достигают 80 тыс. рублей для премиальных моделей. Двухметровые ели, которые подходят для просторных помещений, в среднем стоят около 6 300 рублей.

Ассортимент искусственных елок варьируется от классических зеленых до белых, золотых и серебряных, литых, с дополнительным декором - шишками, ягодами, подсветкой или имитацией снега. Основные страны - поставщики искусственных елей - Белоруссия, Китай, Вьетнам и Таиланд, сказано в сообщении ассоциации.

Для тех, кто предпочитает живые деревья, в торговых сетях также начался сезон продаж натуральных елей. В ассортименте ретейлеров представлены ели и сосны высотой 1,5 - 2,3 м по цене от 1 680 рублей, пихты высотой от 1,5 до 2,5 м - от 5 700 рублей, а также натуральный хвойный лапник от 560 рублей. В основном в ассортименте преобладают отечественные деревья, их заготавливают преимущественно в Сибири, Приволжье и на северо-западе страны, рассказал Богданов.