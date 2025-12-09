"Известия": в РФ могут ввести специальные топливные карты для многодетных семей

По информации большинства нефтяных компаний, сейчас их сети АЗС и так реализуют программы лояльности, которые доступны для всех потребителей и предоставляются на равных условиях, сообщило издание

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Специальные льготные топливные карты для многодетных семей могут появиться в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо первого заместителя главы Минэнерго Павла Сорокина в аппарат правительства.

Вице-премьер Александр Новак дал поручение проработать этот вопрос Минэнерго и профильным компаниям в октябре 2025 года после обращения уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, отмечает издание со ссылкой на документ. Кроме того, нефтегазовые компании, имеющие в своей структуре сети АЗС, соглашаются с "важностью инициативы по социальной поддержке многодетных семей" и в большинстве своем готовы проработать этот вопрос, отмечает министерство.

Однако, как пишет издание, от ряда компаний была получена информация "о сложности администрирования предоставления топливных карт лояльности в качестве адресной поддержки для отдельных групп населения, а также обеспокоенность о рисках недобросовестного использования предоставленных скидок".

В письме уточняется, что, если компании введут такую программу лояльности, им придется нанимать дополнительные кадры для организации работы с многодетными семьями. Помимо этого, потребуются пересмотр и корректировка текущих бюджетов. "Также прогнозируются финансовые издержки по предоставлению скидок для определенного числа потребителей, источник покрытия которых неясен", - отмечается в документе.

В настоящее время в России 2,86 млн многодетных семей, следует из данных Минтруда. В ведомстве также готовы рассмотреть вопрос предоставления льгот многодетным семьям в виде топливных карт, говорится в ответе министерства на запрос Минэнерго. По информации большинства нефтяных компаний, в настоящее время их сети АЗС и так реализуют программы лояльности, которые доступны для всех потребителей и предоставляются на равных условиях, в том числе и многодетным семьям, говорится в письме замглавы Минэнерго в кабмин.