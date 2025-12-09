Севастополь в 2026 году получит еще 147 млн руб. от повышения ставки для СЭЗ

На конец ноября в регионе зарегистрированы 363 участника свободной экономической зоны

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Бюджет Севастополя в 2026 году получит дополнительно 147 млн рублей за счет того, что вырастет налоговая ставка для давно работающих резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ), сообщили ТАСС в правительстве региона.

Ранее власти Севастополя неоднократно отмечали, что в городе работают над ростом собственных доходов бюджета, так как сейчас регион является дотационным. В начале года в правительстве отмечали, что объем налогов от участников СЭЗ в Севастополе в 2025 году, по прогнозам, впервые должны превысить 10 млрд рублей, что будет выше прошлогодних показателей примерно на 7%. При этом общий объем налогов с 2015 года должен превысить 63,58 млрд рублей.

"В 2025 году дополнительные поступления за счет увеличения льготной ставки СЭЗ с 2% до 6% по плательщикам, находящимся в реестре более трех лет, и с 6% до 13,5% по плательщикам, находящимся в реестре более восьми лет, составят 37,9 млн рублей. В 2026 году дополнительные поступления за счет увеличения льготной ставки СЭЗ <…> составят 147 млн 173 тыс. рублей", - говорится в ответе на запрос ТАСС со ссылкой на данные регионального управления федеральной налоговой службы.

Уточняется, что на конец ноября в Севастополе зарегистрированы 363 участника СЭЗ. Из них для троих действует ставка налога на прибыль в размере 2% - это компании, с которыми договоры были заключены в декабре 2022 года. Ставка 6% - для 83 организаций, получивших статус резидента с 2018 года по ноябрь 2022 года.

"Иные участники СЭЗ в количестве 277 применяют ставку налогообложения 13,5% - за исключением тех, которые, согласно закону города Севастополя от 3 февраля 2015 "О налоговых ставках по отдельным налогам", вправе применять льготную ставку налога на прибыль в размере 6%", - добавили в правительстве.

Бюджет Севастополя на 2026 год принят во втором чтении 27 ноября с доходами 78,4 млрд рублей, расходами 82,3 млрд рублей, дефицитом 3,9 млрд рублей. При этом ожидается рекордный объем собственных доходов - более 45 млрд рублей. Бюджет Севастополя на 2025 год был принят с доходами на уровне 69,7 млрд, расходами в объеме 74,4 млрд рублей. Однако, постепенно показатели выросли за счет корректировок: согласно поправкам от 18 ноября, доходы по итогам года ожидаются в размере 84,58 млрд рублей, расходы - 89,19 млрд, дефицит - 4,6 млрд.

О свободной экономической зоне

Свободные экономические зоны начали действовать в Республике Крым и Севастополе с 2015 года. Их резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество сроком на десять лет, земельного налога на три года, от ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов. Для участников СЭЗ доступны не только преференции в виде пониженных тарифов страховых взносов (7,6%), но и льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов.

По предварительным данным, на начало 2025 года общий объем капитальных вложений в почти 400 проектов севастопольской СЭЗ превысил 21 млрд рублей, в том числе в 2024 году - 3,59 млрд рублей. В 2025 году планируется 3,2 млрд рублей инвестиций.