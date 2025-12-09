"Агроэкспорт": выручка за экспорт ракообразных в октябре обновила годовой максимум

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российская выручка за экспорт ракообразных в октябре 2025 года обновила годовой максимум - поставки составили почти 7,5 тыс. тонн на сумму более $205 млн, сообщил ТАСС руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

"Согласно оценкам "Агроэкспорта", в октябре 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки почти 7,5 тыс. тонн ракообразных на сумму более $205 млн. Это максимальная выручка в 2025 году: ранее только в январе экспорт превышал $200 млн", - сказал Ильюшин.

Всего же с января по середину ноября 2025 года Россия экспортировала около 79 тыс. тонн ракообразных на сумму более $1,7 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 6% в физическом выражении и на 8% в денежном выражении.

В тройку крупнейших импортеров в 2025 году входят Китай, Южная Корея и Япония.

При этом крабы составляют около 95% от всего экспорта ракообразных, отметили в "Агроэкспорте".