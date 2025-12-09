IndiGo пригрозили "очень жесткими мерами" после массовых сбоев

Индии нужно не менее пяти крупных авиакомпаний, чтобы избежать в будущем подобной ситуации, отметил министр гражданской авиации Кинджарапу Раммохан Наиду

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 декабря. /ТАСС/. Не менее пяти крупных авиакомпаний необходимы Индии, чтобы в будущем избежать повторения ситуации с массовыми сбоями в перевозках пассажиров, как у компании IndiGo, и у страны есть для этого все возможности. Об этом заявил министр гражданской авиации Кинджарапу Раммохан Наиду.

Авиакомпания IndiGo с 2 декабря отменила свыше 4,5 тыс. рейсов. Она возместила 8,27 млрд рупий ($92 млн) и пообещала разобраться с багажом. IndiGo рассчитывает вернуться к полному графику полетов к середине декабря.

Правительство Индии проведет расследование обстоятельств массовых сбоев у IndiGo и примет в отношении нее "очень жесткие меры", что должно послужить примером для всех авиаперевозчиков, подчеркнул министр.

"Мы самым серьезным образом относимся к ситуации и проводим расследование", - приводит его слова газета The Times of India. Беспрецедентный сбой, продолжавший с начала ноября, был вызван, по его словам, "внутренним кризисом" авиаперевозчика.

В числе причин сбоев в работе авиакомпании эксперты называют новые правила работы экипажей, вступившие в силу 1 ноября, согласно которым время обязательного еженедельного отдыха пилотов увеличено с 36 до 48 часов, а количество ночных посадок в неделю сокращено с шести до двух. Авиакомпания признала, что не смогла должным образом подготовиться к правилам по обеспечению отдыха пилотов, неправильно рассчитала численность персонала, что привело к нехватке операционных резервов и кадров. Авиапарк IndiGo, на которую приходятся 60% внутренних и международных авиаперевозок Индии, составляют свыше 400 самолетов, в основном узкофюзеляжных Airbus 320. Обычно они выполняют свыше 2 тыс. рейсов в сутки.