Эксперт: ограничение скидок маркетплейсов негативно повлияет на женщин-предпринимателей

Вице-президент "Опоры России", эксперт по рынку МСП Надия Черкасова сообщила, что среди продавцов малого бизнеса женщины составляют до 54%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Инициатива ограничить скидки маркетплейсов при использовании их собственных банков может негативно сказаться на женщинах-предпринимателях. Для многих из них такие площадки остаются фактически единственным каналом продаж и основным инструментом развития бизнеса, заявила ТАСС вице-президент "Опоры России", эксперт по рынку МСП Надия Черкасова.

"Инициатива ограничить скидки маркетплейсов при использовании собственных банков звучит справедливо только в теории. На практике это экономический бумеранг, который нанесет урон именно малому бизнесу, в первую очередь, удар по женщинам-предпринимателям, которые имеют возможность развивать свой бизнес только благодаря одному каналу продаж - через маркетплейсы", - отметила она.

По словам Черкасовой, согласно исследованиям, среди продавцов малого бизнеса женщины составляют до 54%. Кроме того, именно женщины совершают около 2/3 всех онлайн-покупок в России. "В абсолютных числах это десятки миллионов потребителей, чьи кошельки напрямую пострадают от запрета скидок", - подчеркнула она.

Эксперт также отметила, что в 2025 году российский онлайн-рынок, по прогнозам, достигнет 15 трлн рублей при объеме порядка 8,5 млрд заказов. По ее мнению, скидки - это не просто льгота, а реальный инструмент конкуренции, который помогает экономить средства миллионам российских семей. Если их отменить, стоимость товаров вырастет: продавцы будут вынуждены повышать цены, возвращая маржу за счет покупателей. Таким образом, управление ценой - не только мотивирующий фактор для покупок, но и инструмент удержания лояльных клиентов.

Для стабильной и предсказуемой инвестиционной среды необходимо формирование единых правил для всех участников рынка, считает Черкасова. При этом китайские маркетплейсы не отказываются от скидок, а трансформируют их - переходят к персонализированному таргетингу и индивидуальным предложениям на основе анализа данных, внедряя инновационные решения и повышая качество сервиса.

"Скидки будут присутствовать и в офлайн-ретейле, и в электронной коммерции, однако очевидно, что они станут более персонализированными, что требует инвестиций в аналитику и технологии", - отметила эксперт.

Такой технологический импульс возможен только в условиях конкуренции, и создание такой среды должно быть задачей регулятора, подчеркнула Черкасова. Односторонние запреты приведут лишь к деградации сервисов и сокращению возможностей для конечного потребителя.