Реализацию схем по туризму Донбасса и Новороссии оценили в 184,5 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Единый институт пространственного планирования РФ (ЕИПП) оценил реализацию комплексных территориальных схем развития туризма ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в почти 185 млрд рублей до 2044 года, сообщил ТАСС заместитель директора организации Алексей Мацуев.

"Общий прогнозный объем затрат на реализацию мероприятий комплексных территориальных схем развития туризма Донбасса и Новороссии составляет порядка 184,5 млрд рублей на период 2026-2044 годов. Если эти решения будут воплощены, то турпоток в Донбассе и Новороссии может достичь 4,5 млн человек уже к 2030 году", - сказал Мацуев.

Он добавил, что в случае реализации проектных решении будет создано более 21 тыс. рабочих мест, появится дополнительный стимул роста экономики и развития туристической инфраструктуры в этих регионах. Ожидается, что инвестиции помогут повысить туристический поток от 4 до 25 раз к 2044 году в зависимости от региона Донбасса и Новороссии.

В ноябре в Минстрое РФ сообщили о разработке территориальных схем развития туризма для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.