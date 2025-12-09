В России создают информационную систему "Антикартель"

Она предназначена для предупреждения, выявления и пресечения антиконкурентных соглашений на торгах по госзаказу с помощью цифровых технологий

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Государственная информационная система (ГИС) "Антикартель", предназначенная для предупреждения, выявления и пресечения антиконкурентных соглашений на торгах по госзаказу с помощью цифровых технологий, создается в России. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Информационная система "Антикартель" создается для предупреждения, выявления и пресечения антиконкурентных соглашений на торгах по госзаказу с помощью цифровых технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта. По поручению вице-премьера - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко эта система является приоритетным направлением цифровой трансформации ФАС. Постановление правительства определяет функции, задачи, принципы работы и подключения к новой ГИС", - рассказали в аппарате.

Там пояснили, что работа над ГИС "Антикартель" ведется на платформе "Гостех" и в текущий момент уже запущена первая очередь системы и внедрены риск-ориентированные методы поиска возможных признаков заключения картельных соглашений, а сама система автоматически обрабатывает 9,6 млн торгов по двадцати техническим и поведенческим критериям. "Завершение 2-й очереди системы запланировано до конца 2025 года. В систему будет внедрена технология искусственного интеллекта. Система будет фиксировать не только наличие уже известных моделей сговоров, но и адаптироваться к появлению новых", - отметили в аппарате вице-премьера.

"В результате будет реализован автоматический контроль 100% открытых государственных торгов через взаимодействие с единой информационной системой в сфере закупок и другими информационными системами. Функционал системы будет применяться также для анализа товарных рынков, в первую очередь для контроля ценообразования на социально значимые товары ежедневного потребления. Постановлением правительства оператором новой ГИС определена Федеральная антимонопольная служба", - сообщили в аппарате вице-премьера.