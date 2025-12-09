Стоимость золота опустилась ниже $4 200 впервые с 2 декабря

К 09:15 цена замедлила снижение до $4 202,2 за унцию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опускалась ниже $4 200 за тройскую унцию впервые с 2 декабря 2025 года, следует из данных торговой площадки.

По данным на 09:10 мск, цена на драгметалл снижалась на 0,44% и составляла $4 199 за тройскую унцию. К 09:15 мск стоимость золота замедлила снижение до $4 202,2 за унцию (-0,37%).