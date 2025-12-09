В КНР спустили на воду буксир ледового класса для работы на Северном морском пути

Церемония состоялась на верфи Янчжун

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония спуска на воду буксира ледового класса HGC9055 MV UMBA состоялась на верфи Янчжун в китайской провинции Цзянсу. Судно, построенное корпорацией Huigang International, предназначено для обеспечения навигации на Северном морском пути, сообщило в Telegram-канале генеральное консульство РФ в Шанхае.

В церемонии приняли участие генконсул РФ в Шанхае Дмитрий Лукьянцев, торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский и руководитель представительства Российского морского регистра судоходства Петр Ванюков.

"Сегодня мы являемся свидетелями того, как эффективно сочетаются российские компетенции в области проектирования и эксплуатации сложной арктической техники с передовыми производственными и технологическими возможностями китайского судостроения", - заявил Лукьянцев.

Дипломат подчеркнул, что освоение Арктики остается ключевым национальным приоритетом России, а сотрудничество с Китаем в судостроении превратилось в один из драйверов стратегического партнерства двух стран.

Портом приписки буксира станет Лавна (Мурманская область).