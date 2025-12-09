Стоимость нового транспортно-логистического комплекса в Казахстане составит $125,5 млн

АСТАНА, 9 декабря. /ТАСС/. Стоимость международного транспортно-логистического комплекса "Тобыл" в Костанайской области Казахстана составит $125,5 млн, он сможет обрабатывать более 10 млн тонн грузов в год. Его запуск позволит увеличить грузоперевозки на 20%, сообщили в правительстве региона.

"Комплекс будет способен обрабатывать до 400 тыс. контейнеров в год, что эквивалентно более 11 млн тонн грузов. После его запуска грузоперевозки в регионе увеличатся на 20%, что значительно укрепит его роль в международных транспортных коридорах и повысит конкурентоспособность области на карте Евразийской логистики", - сказано в сообщении.

Проект является одним из ключевых, определяющих дальнейшее развитие региона - это новые рабочие места, повышение инвестиционной привлекательности и дополнительный импульс для развития промышленности, торговли и сервисных услуг. Стоимость строительства составит 63,8 млрд тенге ($125,5 млн), добавили в правительстве области.