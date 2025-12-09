В СФ поддержали инициативу по доступу к данным о переводах через СБП

Порядок взаимодействия будет определяться соглашением с НСПК по согласованию с Банком России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал инициативу Росфинмониторинга о наделении службы полномочиями по получению информации от Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщил заместитель начальника юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Владимир Грачев.

"Предусматривается наделение службы полномочиями по взаимодействию с НСПК. Это позволит службе для реализации возложенных полномочий получать платежную информацию, связанную с денежными переводами, совершенными с сервисом быстрых платежей Банка России, универсального платежного кода и национальной платежной системы "Мир", - сказал Грачев во время выступления. - Возможность получения службой информации у НСПК позволит оперативно проводить Росфинмониторингом необходимые мероприятия, а также в определенной степени сократить нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых запросов".

Порядок взаимодействия будет определяться соглашением с НСПК по согласованию с Банком России. Предполагается, что данный закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. Госдума приняла данный законопроект в I чтении 24 сентября.