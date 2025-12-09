Чистая прибыль Сбера по РСБУ за 11 месяцев выросла на 8,5%

Показатель достиг 1,57 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбера по РСБУ за январь - ноябрь 2025 года выросла на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 1,57 трлн рублей, следует из материалов банка.

Рентабельность капитала составила 22,5%.

В ноябре банк заработал 148,7 млрд рублей чистой прибыли (+26,8% в годовом выражении). Рентабельность капитала составила 22,7%.

Чистые процентные доходы за январь - ноябрь выросли на 17,3% - до 2,8 трлн рублей на фоне роста объема работающих активов, а в ноябре - на 16,1%. Чистые комиссионные доходы достигли 656,2 млрд рублей (-2,7% за январь - ноябрь и -3,6% в ноябре, с учетом высокой базы 2024 года).

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 11 месяцев составили 491,3 млрд рублей, а в ноябре - 42,5 млрд рублей. На динамику данного показателя существенное влияние оказало укрепление рубля.

Розничный кредитный портфель Сбера в ноябре вырос на 1,4%, а с начала года - на 6,5%, до 18,6 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель достиг 30,2 трлн рублей (+0,7% в ноябре и +11,6% с начала года, без учета валютной переоценки).

Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле составила 2,6%.

Объем средств физлиц в банке вырос на 1,5% в ноябре и на 14% с начала года - до 31,2 трлн рублей, без учета валютной переоценки. Объем средств юрлиц достиг 12,9 трлн рублей (+1,7% в ноябре и +2,1% с начала года, без учета валютной переоценки).