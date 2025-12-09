Силуанов: ЦБ нужно создавать пространство для снижения процентных ставок

Для роста экономики важен не столько бюджет, сколько стоимость кредитных ресурсов, подчеркнул министр финансов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Банку России нужно создавать пространство для снижения процентных ставок, а подход Минфина к бюджетной политике позволяет это сделать. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью изданию "Эксперт".

"У нас есть проверенная формула, которая лежит в основе бюджетного правила: структурный дефицит должен быть нулевым", - пояснил Силуанов.

Так, по его мнению, для роста экономики важен не столько бюджет, сколько стоимость кредитных ресурсов, то есть дешевые и длинные деньги.