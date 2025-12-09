Силуанов считает идеальным сочетание жесткого бюджета с низкими ставками

Кроме того, министр указал, что Банку России нужно создавать пространство для снижения процентных ставок

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министр финансов России Антон Силуанов считает идеальной макроэкономической конструкцией сочетание жесткого бюджета и мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) с низкими процентными ставками. Об этом он заявил в интервью изданию "Эксперт".

"Идеальная конструкция - жесткий бюджет и мягкая ДКП с низкими процентными ставками. Такой подход придает экономической политике гибкость. Когда инфляция замедляется, а ставки и так уже находятся на низком уровне, в качестве дополнительного стимула для экономики может быть задействован бюджет", - отметил Силуанов.

Кроме того, министр считает, что Банку России нужно создавать пространство для снижения процентных ставок, а подход Минфина к бюджетной политике позволяет это сделать.

Так, по его мнению, для роста экономики важен не столько бюджет, сколько стоимость кредитных ресурсов, то есть дешевые и длинные деньги.