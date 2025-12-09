ВЭБ.РФ направил 1 млрд рублей на постройку комплекса ТКО в Кузбассе

Средства предоставили на приобретение высокотехнологичного оборудования производства компании "УВЗ-Транс"

КЕМЕРОВО, 9 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ направил концессионеру первый транш в размере 1 млрд рублей на проект строительства комплекса по обращению с ТКО в Кузбассе. Средства предоставлены на приобретение высокотехнологичного оборудования производства компании "УВЗ-Транс" (входит в состав концерна "Уралвагонзавод"), сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

"ВЭБ.РФ направил первый транш в размере 1 млрд рублей на строительство современного комплекса по обращению с ТКО в Кузбассе. В условиях сложной для региона финансово-экономической ситуации поддержка ВЭБ.РФ обеспечивает возможность реализации крупномасштабного инфраструктурного объекта, призванного существенно снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и повысить экологическую безопасность. Кроме того, запуск предприятия позволит создать свыше 330 рабочих мест в неугольном секторе, способствуя диверсификации региональной экономики", - приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного "РИИР Кемерово" с правительством Кемеровской области. Запуск предприятия позволит обеспечить обработку и сортировку 100% отходов, образующихся на территории северной агломерации региона и снизить объем размещения отходов на действующих полигонах более чем на 45%. Создаваемый комплекс ТКО будет обслуживать 1,2 млн населения Кузбасса. Общий бюджет строительства комплекса составляет более 4,5 млрд рублей, 80% инвестиционных затрат планируется профинансировать за счет кредитных средств ВЭБ.РФ, в том числе с использованием механизма субсидируемой процентной ставки.

Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман отметил важность механизма льготного кредитования по ставке 5% годовых при поддержке Минпромторга России, а также подчеркнул системность взаимодействия с Кузбассом и перспективу дальнейшего сотрудничества с регионом и частным инвестором, реализующим проект. В дальнейшем планируется масштабировать проект и создать мощности по более глубокой переработке вторичного сырья.

Комплекс по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов включает строительство автоматизированного мусоросортировочного предприятия проектной мощностью 350 тыс. тонн ТКО в год, а также комплекса по обезвреживанию ТКО (тоннели компостирования) проектной мощностью 175 тыс. тонн ТКО в год. Ввод в эксплуатацию запланирован в четвертом квартале 2026 года.