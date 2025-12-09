Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня растет в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,46% - до 2 692,77 и 1 097,77 пункта соответственно. Курс юаня вырос на 5 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 10,839 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 694,54 пункта (-0,39%), индекс РТС составлял 1 098,49 пункта (-0,39%). В это же время курс юаня замедлил рост до 10,8265 руб. (+3,75 коп.).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,5% и находился на уровне 2 691,57 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.