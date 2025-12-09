На Wildberries появилась функция для совместного сбора денег на подарок

Пополнить сбор можно с карты любого банка или из WB Кошелька

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Wildberries первым среди российских маркетплейсов запустил в своем мобильном приложении функцию совместного сбора денег на подарок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ.

"В мобильном приложении Wildberries заработал новый сервис, с помощью которого пользователи могут собрать деньги на желаемый товар вместе с друзьями и близкими. Wildberries первым среди маркетплейсов в России запустил такую функцию", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, новый сервис позволяет нескольким людям объединиться и собирать деньги на покупку общего подарка или дорогостоящей вещи. Так, покупатели могут организовать сбор, выбрав соответствующую опцию напротив нужного товара в корзине. Также создание сбора доступно в разделе "WB Банк", откуда можно перейти к выбору товара из корзины или "Избранного". Для приглашения друзей и близких достаточно отправить автоматически сгенерированную уникальную ссылку. Получив ее, участники сбора смогут увидеть товар и форму для пополнения в приложении Wildberries. Каждый пользователь может самостоятельно выбрать сумму, которую хочет отправить на оплату товара. Пополнить сбор можно с карты любого банка или из WB Кошелька.

По словам представителей РВБ, после сбора необходимой суммы покупатель сможет сразу оплатить нужный товар. Если же необходимая сумма не будет собрана, пользователь в любой момент может закрыть сбор и использовать накопленные средства для приобретения любого другого товара на маркетплейсе либо доплатить за покупку из собственных средств.

В настоящее время сервис работает в тестовом режиме и в течение нескольких недель станет доступен всем пользователям, отметили в пресс-службе.