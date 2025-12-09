Whoosh начал работу в Колумбии

Парк сервиса в Южной Америке может превысить 30 тыс. электросамокатов в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Whoosh

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Кикшеринговый сервис Whoosh вышел на рынок Колумбии и начал свою работу во втором по величине городе страны - Медельине. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

"ПАО "ВУШ Холдинг" информирует о выходе сервиса Whoosh на рынок Колумбии. Whoosh начал работу в Медельине - одном из самых динамично развивающихся городов Южной Америки. Компания планирует в 2026 году увеличить число доступных для аренды самокатов в Колумбии до нескольких тысяч единиц", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что запуск работы сервиса в Колумбии является еще одним стратегическим шагом в развитии международного сегмента бизнеса компании, который стал значимым источником роста для группы компаний. "Выручка на поездку в Южной Америке существенно превышает аналогичный показатель в России и СНГ (за девять месяцев 2025 - в 1,8 раза), срок окупаемости единицы флота в регионе короче, а пользовательская активность стабильно растет", - добавили в пресс-службе.

Согласно приведенным данным, в 2026 году ожидается, что парк сервиса в Южной Америке превысит 30 тыс. электросамокатов, а расширение парка в странах Латинской Америки будет происходить в том числе за счет зимнего перераспределения части устройств, которые используются в России. "Компания оценивает рынок Колумбии как один из наиболее перспективных для развития микромобильности: круглогодично стабильный климат, высокая плотность населения и развитая велоинфраструктура формируют устойчивый спрос на современные виды городского транспорта и дальнейшее масштабирование сервисов", - добавили в пресс-службе сервиса.

В I квартале 2026 года Whoosh также планирует открытие еще в одном городе Колумбии и выйдет на еще один новый рынок латиноамериканского региона.

Whoosh присутствует в Южной Америке с 2023 года. Помимо Колумбии сервис работает в Чили и Бразилии, совокупный парк составляет 14 тыс. самокатов.